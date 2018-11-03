Japonya mavi yakalı işçi göç alımına hazırlanıyor

Japonya'da kabine, ülkedeki göçmenlik kurallarını hafifletmeyi ve ülkeye daha fazla mavi yakalı yabancı işçi kabul edilmesine olanak sağlamayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya hükümeti, denizaşırı mavi yakalı işçilere çalışma hakkı verecek yasa tasarısını onayladı.

Başbakan Şinzo Abe, meclis komisyonunda yaptığı açıklamada bu uygulamanın amacını "İş gücü sıkıntısı ekonomik büyümeyi engelleyen önemli bir faktör olmaya başlıyor. Buna karşı bir sistem oluşturacağız" sözleriyle açıkladı.

Yaşlanan nüfus ve düşük nüfus artışı nedeniyle daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulan Japonya'da hükümet, göçmenlik kontrol yasasını değiştirmek için tasarıyı gelecek günlerde parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu ise ülkeye tasarıyı onayladı.

Yurt dışından çok az sayıda işçi kabul eden Japonya'da, yasa tasarısıyla inşaat ve tarımdan sağlığa kadar iş gücü kıtlığıyla karşı karşıya 14 sektörde nitelikli yabancı işçilere çalışma izni verecek iki yeni ikamet statüsü oluşturulması öngörülüyor.

İlk ikamet statüsünde, belirli bir alanda çalışmak için yeterli bilgi ve deneyime sahip işçilere ülkede 5 yıl çalışma izni sağlanacak ve bu kişilerin kural gereği ailelerini Japonya'ya getirmelerine izin verilmeyecek.

İkinci statüdeki daha fazla beceri gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan işçiler ise daimi ikamet hakkı için başvurabilecek ve bu kişilerin aile üyelerini ülkeye getirmelerine izin verilecek.

Tasarı yürürlüğe girerse Japonya'nın katı göçmen politikasında bir dönüm noktası olacak. Şimdiye dek yalnızca yüksek vasıflı profesyonellere ülkede iş imkânı sağlayan Japonya, 'nitelikli işçilere' de istihdam sağlayacak.

Kaynak: Sputnik