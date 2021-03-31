Japonya, Myanmar'a yardımları durduruyor

Parlamento oturumundaki konuşmasında Myanmar'daki gidişata tepki gösteren Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, barışçıl protestolarda yaşananların uluslararası çevrelerce kınandığını anımsattı.

"Myanmar'ın en büyük ekonomik destekçisi Japonya'dır." ifadesini kullanan Bakan Motegi, "Yeni bir proje planlamıyoruz. Net bir duruşumuz var." diyerek, kamuoyunda ülkesinin Myanmar'a yaptırım uygulamadığı ve gidişata "zayıf tepki" verdiği iddialarına değindi.

'Cesur bir adım'

"Hangisinin daha etkili olacağını dikkate aldığınızda, bu apaçık ortada. Durumu, 'Yaptırım uygulamak iyi ve cesur bir adım, uygulamamak değil' diye tanımlayıp, tereddütte kalmak uluslararası arenada fayda getirmez." diyen Motegi, Myanmar'a yönelik yeni ODA tahsisatlarının durdurulacağını açıkladı.

Bakan Motegi, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar asker ve polisinin, ülkede protestolardaki sivillere yönelik güç kullanımı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğuna işaret ederek Japonya hükümetinin, bu durumu "şiddetle kınadığını" kaydetmişti.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 2019 yılında Japonya'nın Myanmar'a yardımı 1,7 milyar doları bulmuştu.

Çoğu üretim sektöründe olan 450 Japon firmasının Myanmar'da faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor.

AA