Japonya'nın müstakbel kralı 10 yaşına girdi

Japonya'nın müstakbel kral adayı Prensi Hisahito 10 yaşına girdi.

Büyükbabası imparator aleyhito'nun tahttan vazgeçme isteğini dile getirmesinin ardından, Japon monarşisinin geleceği konusunda ulusal ilgi Salı günü 10 yaşına giren Hisahito üzerine çevrildi.

82 yaşındaki Akihito, geçtiğimiz ayın kamuya açık bir adresinde, resmi görevlerini yerine getirme konusunda endişelerini dile getirerek, kendisinin de vazgeçmek istediğini ileri sürdü.

Böceklerle oynayan ve saray çiftliğinde pirinç yetiştiriciliğine yardım eden dördüncü sınıf öğrencisi Hisahito, taht sırasında üçüncü sırada. Babası Prens Akishino (50), erkek kardeşi Prens Naruhito (56)'dan sonra üçüncü sırada.

Hükümetin, kadın imparatorlara izin verilip verilmeyeceği konusundaki tartışmayı yeniden açmasına rağmen, şu an bu konu ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Akihito ve karısı Michiko'nun dört torunu var ama sadece Hisahito'nun, Japonya'nın sadece erkeklere yönelik halefi sistemi altında taht için hakkı var. Üç torundan Naruhiro'nun kızı Aiko ve Hisahito'nun iki kız kardeşi evlendikleri zaman kraliyet statüsünü kaybedecekler.

1947'de yürürlüğe giren mevcut yasa, 19. yüzyılın anayasasını, siyasi istikrar için potansiyel bir risk olarak yasaklamayı yasaklayan büyük ölçüde miras olarak kalmıştır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 14:14