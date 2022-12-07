Japonya'nın savunma bütçesi Çin'i ürküttü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, Tokyo'nun savunma harcamalarındaki artışın, Asyalı komşuları ve uluslararası toplum tarafından endişeyle izlendiğini ifade etti.

Japonya'nın savunma harcamalarını son 10 yılda sürekli arttırdığı ve bölgesel gerilimleri, askeri atılımları için bahane olarak kullandığını savunan Sözcü Mao, "Bu, çok tehlikeli bir gelişme. Asyalı komşuları ve uluslararası toplum, Japonya'nın savunma odaklı politikasına ve barışçı kalkınma doğrultusuna bağlı kalıp kalmayacağından endişe duyuyor." dedi.

Mao, Japonya'nın saldırgan yayılmacı geçmişiyle hesaplaşması, Asyalı komşularının güvenlik kaygılarına saygı göstermesi ve askeri güvenlik alanında ihtiyatlı olması gerektiğini vurguladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, dün, 2023-2027 yıllarını kapsayacak savunma bütçesinin yüzde 50'den fazla artışla 43 trilyon yene (yaklaşık 318 milyar dolar) çıkarılmasına yönelik plan için talimat verdiği bildirilmişti.