Japonya "Nükleer silahsız bir dünya" istiyor

Başbakan Kişida, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu'yu kabul etti.

İkili, Ocak 2022'de New York'ta düzenlenecek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının (NPT) Değerlendirme Konferansı kapsamında iş birliği yapılmasının önemini ele aldı.

Burada konuşan Kişida, "Nükleer silahsız bir dünyanın gerçeğe dönüştürülmesi için uluslararası çabalara liderlik etmeyi" arzuladıklarını belirtti.

Nakamitsu da Japonya'nın, nükleer silahsızlanma sahasında farklı duruş sergileyen ülkelerle, "köprü oluşturmak üzere proaktif rol üstlenebileceğine" dikkati çekti.

Ziyareti kapsamında Nakamitsu, başkentte bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'yı da NPT Değerlendirme Konferansına davet etti.

Bakan Hayaşi davete cevaben, "Atom bombalarından acı çekmiş dünyadaki tek ülke olarak, nükleer silahsızlanmanın başarılmasında Japonya'nın önemli sorumluluğu olduğunu" bildirdi.