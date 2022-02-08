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Japonya Prensesine koronavirüs bulaştı

38 yaşındaki Prenses Yoko, İmparatorluk Sarayı bünyesindeki Kunaicho Hastanesine kaldırıldı.

Asya 08.02.2022, 14:14 08.02.2022, 15:09
Japonya Prensesine koronavirüs bulaştı

Japonya Prensesi Yoko'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), Prenses Yoko'nun virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ciddi semptom göstermeyen 38 yaşındaki Prenses'in, İmparatorluk Sarayı bünyesindeki Kunaicho Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Bu, "Japonya İmparatorluk ailesindeki ilk Kovid-19 vakası" olarak kayda geçti.

Prenses Yoko, önceki İmparator Akihito'nun kuzeni olan ve 2012'de hayatını kaybeden Prens Tomohito'nun kızı.

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#japonya prensesi #koronavirüs
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