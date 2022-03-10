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Japonya Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak

Japonya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaş karşısında Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planladığı aktarıldı.

Asya 10.03.2022, 08:05
Japonya Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak

Japon hükümeti, ABD ve Avrupa ülkelerinin izlediği "ekonomik yaptırımlar" doğrultusunda, Rusya'ya karşı yeni hamleler planlıyor.

Başbakan Kişida Fumio, Danışman Meclisindeki (Sangiin) konuşmasında ülkesinin "Rusya'ya karşı birkaç yaptırım opsiyonunun" daha bulunduğunu söyledi.

Bu opsiyonları "dikkatlice inceleyip uygulayacaklarını" söyleyen Kişida, Rusya'ya hava sahasını kapatabileceklerine yönelik net konuşmadı.

Kişida, "ekonomik yaptırım sahasında, hükümetin G-7 ülkeleri birlikte çalışarak, Ukrayna'yı işgalinin Rusya'ya ağır masrafını gösterebilmeli" dedi.

Ukrayna krizinin "Avrupa'dakilerin problemi düşüncesine" karşı çıkan Kişida, bu savaştan "Asya dahil uluslararası toplumun sarsıldığını" kaydetti.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, olası yaptırımlar arasında Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak.

#Japonya #rusya #petrol ithalatı
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