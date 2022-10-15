Japonya Sanayi Bakanı Yasutoşi, tartışmalı tapınağı ziyaret etti

Japon Bakan Yasutoşi, Kudankita bölgesinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı mazisiyle anılan tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu.

Yasutoşi'nin, Şinto inancı tapınağına ziyaretinin, ülke geneli gelecek hafta 3 gün sürecek sonbahar festival kutlamaları kapsamında yaptığı aktarıldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Başbakan Kişida Fumio'nun olası tapınak ziyaretine yönelik "uygunluğuna Başbakan karar verecek" dedi.

Mecliste grubu bulunan partilere mensup 100'ü aşkın milletvekilinin festival kapsamında hafta içinde tartışmalı tapınağı ziyaret etmesi bekleniyor.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaş ölülerinin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.