Japonya savunma için 327 milyar dolar harcayacak

Japonya, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Program Esasları ve Orta Vadeli Savunma Programı" gibi 3 kritik milli doktrini yıl sonuna dek güncelleyecek.

Ulusal savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen Japonya bu kapsamda, 5 yıl süreli uygulanan orta vadeli savunma programını bu kapsamda yenilenecek.

Savunma Bakanlığına göre, gelecek nisanda başlayacak 2023 mali yıl kapsamlı ve 5 yıl süreli orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen (327 milyar dolar) olacak.

Hükümetin, öngörülen finansal hacmi onaylaması halinde yeni maliyet, mevcut orta vade savunma programının yaklaşık 1,7 katı seviyesinde olacak.

Japonya Maliye Bakanlığına göre, hükümetin öngördüğü ulusal güvenlik güncellemelerini kapsayacak savunma harcamaları için istikrarlı finansal kaynaklara ihtiyaç duyulacak.