Japonya ticari balina avına başlıyor

Japon Hükümeti, Uluslararası Balina Komisyonundan (IWC) yapılan açıklamada 2019 yılı Temmuz ayında ticari balina avcılığına başlayacağını doğruladı.

Japonya, karasu ve ekonomik bölgesinde ticari balina avcılığına başlayacağını açıkladı.

Japonya uzun zamandır IWC ile balina avcılığı konusunda anlaşmazlık içindeydi.

Japonya'nın ticari balina avcılığına yeniden başlama isteği en son Eylül ayında düzenlenen bir IWC toplantısında reddedildi .

Japonya, Antarktika sularında araştırmaya devam etmeyi başaramayacak, çünkü bunu yapan ülkeler Uluslararası Balina Avcılığı Düzenleme Sözleşmesi'nin (ICRW) IWC'ye katılmaları gerekiyor.

Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, “Bilimsel kanıtlar, belirli balina türleri / balina stoklarının bol olduğunu doğrulasa da, ICRW'nin belirtilen diğer hedefini görmezden gelirken, yalnızca balinaların korunmasına odaklanan üye ülkeler, ICRW’nin hedeflerine ulaşma konusunda herhangi bir somut adım atmayı kabul etmeyi reddetti." dedi.

Japonya IWC'den çelikdiğini ve bundan sonra, gözlemci olarak IWC konuşmalarına katılacağını söyledi.

Avustralya Hükümeti, Japonya’nın IWC’den çekilmesinin ve ticari balina avcılığının sürdürülmesinin “son derece hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Çevre Bakanı Melissa Price ortak bir bildiride, "IWC, balinaların korunması konusunda uluslararası işbirliğinde çok önemli bir rol oynamaktadır." Dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net