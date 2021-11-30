Japonya ve AB'den Hint-Pasifik'te iş birliği kararı
Japonya ve Avrupa Birliği (AB) "Serbest ve Açık Hint-Pasifik"in oluşturulması için ortak çalışma kararı aldı.
Asya 30.11.2021, 14:14
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve bölgesel gelişmeleri konuştu.
Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 20 dakika süren görüşmede ikili, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik"in oluşturulması için birlikte çalışılması konusunda mutabakata vardı.
Kişida, AB'nin izlediği "Hint-Pasifik stratejisi" dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.
İki lider, siber güvenlik, yeşil teknolojiler ve Japonya-AB ekonomik partnerlik anlaşması kapsamında, tedarik zincirlerinin istikrarının güçlendirilmesinde anlaştı.
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