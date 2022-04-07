Japonya ve Katar, küresel enerji piyasalarının istikrarı için iş birliği mesajı verdi
İki ülke, küresel enerji piyasalarının istikrarına yönelik iş birliği yapılması konusunda anlaşmaya vardı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
20 dakikalık görüşmede iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası yükselen ham petrol, doğal gaz ve emtia fiyatlarını ele aldı.
Fikir teatisinde bulunan Kişida ve Al Sani, küresel enerji piyasalarının istikrarının sağlanmasına yönelik iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre görüşmede liderler, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemini vurguladı.
Öte yandan Kişida, söz konusu krizde, Japon vatandaşlarının Rusya'dan tahliyesinde Katar'ın verdiği desteklerden ötürü Al Sani'ye teşekkürlerini bildirdi.
Orta Doğu ülkesi Katar, Doğu Asya ülkesi Japonya'nın başlıca LNG ve ham petrol ithal ettiği ülkeler arasında yer alıyor.