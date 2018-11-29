Japonya’dan yıllar sonra bir ilk

Japonya , ikinci dünya savaşından bu yana ilk defa bir uçak gemisi satın alıyor. Yaşanan gelişmenin Japon hükümeti Pasifik Okyanusu'ndaki Çin yayılmacılığının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildiği yorumları yapılıyor.

Nikkei gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD’den daha fazla askeri ekipman satın almaya çağırmasından bir yıl sonra, Japonya'nın ABD'den 8,8 milyar dolar değerinde 100 adet F-35 stealth jetleri satın aldığı kaydedildi.

Japonya başbakanı Shinzo Abe, Eylül ayında verdiği demeçte, satın alınan askeri teçhizatın “Japonya'nın savunmasını güçlendirmek için önemli olacağını” söyledi.

ÇİN PASİFİK’TE İDDİALI

ABD ve Çin’e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği, dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddiasında bulunuyor.

Çin, 1947’de yayımladığı dokuz kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80’i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Pekin yönetiminin, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığına yönelik iddialar bölge ülkeleriyle gerginliğe sebep oluyor.

Son zamanlarda Japonya’nın gerilen Çin ilişkileri sonucunda askeri hamlelere kalkıştığı görülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net