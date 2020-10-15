Jinping'den orduya 'Savaşa hazırlanın' talimatı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ülkenin güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki bir askeri üsse yaptığı ziyarette askerlere "zihinlerini ve enerjilerini savaşa hazırlama" çağrısı yaptığı bildirildi.

Shenzhen Özel Ekonomik Bölgesi kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünde bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Chaozhou şehrindeki Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Piyadeleri'ni ziyaret eden Xi Jinping, birlikleri "yüksek teyakkuz durumunu sürdürmeye" çağırırken, onlardan "kati surette sadık, saf ve güvenilir" olmalarını istedi.

Askeri analistler, Başkan Xi'nin teftişini, Çin'in çeşitli alanlarda "herhangi bir olası askeri çatışmaya hazırlıklarını hızlandıracağına" dair bir işaret olarak yorumluyor.

Bu ziyaretin Tayvan konusunda ve Kovid-19 salgınıyla ilgili ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin en yüksek noktasına ulaştığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Tayvan'a üç adet gelişmiş silah satışı konusunda ilerleme kaydedildiği ve son günlerde anlaşmaların onaylanması için kongreye bir bildirim gönderildiği öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde de Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI) yazarı Stephen Bryen, Çin Hava Kuvvetleri'nin olası saldırıları karşısında ABD'nin Tayvan'a F-35 savaş uçaklarını kiralayarak yardım etmesi gerektiğini belirtmişti.

ÇİN ORDUSUNDAN "İŞGAL" PROVASI

Öte yandan Çin ordusu, komşu ülke Tayvan'ın işgalini prova eden bir tatbikata girişti. Çin Merkez Televizyonu (CCTV) kanalının yayınladığı video kaydında, binlerce askerin havadan ve karadan ismi açıklanmayan bir adaya füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırdığı görülüyor. Adanın kıyısına çıkarma yapan Çin birliklerinin, gerçek mermiler kullandığı bildirildi. Su altında gerçekleşen patlamalar, ateş açan tanklar, karadan fırlatılan onlarca füze, video kaydında dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Kaynak: HABER7