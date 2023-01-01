Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, askeri havalimanının dışında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu duyuruldu.
Asya 01.01.2023, 10:02 01.01.2023, 21:28
Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, Kabil'de askeri havalimanının dışında patlama yaşandığını açıkladı.
Takor, sabah saatlerinde yaşanan patlamada "şehit ve yaralıların olduğunu" belirtti.
Sözcü Takor, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.
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