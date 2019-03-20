Kabine federal bakanlıkların mülklerini satmaya karar verdi

Pakistan federal kabinesi 19 Mart Salı günü, ülkenin sakatlanan ekonomisini desteklemek için gelir elde etmek amacıyla farklı federal bakanlıkların ve müttefik bölümlerinin trilyonlarca rupi değerindeki mal ve mülkünü satmaya karar verdi.

Kabine ayrıca, federal bakanları atamaları için yetki vererek, farklı hükümet kuruluşlarının bölüm başkanlarının atanması prosedürlerini değiştirmeye karar verdi.

Toplantıda ayrıca, 3.2 milyon gaz tüketicisinin geçtiğimiz üç ay boyunca şişirilmiş faturalandırma nedeniyle acı çektiği ve dolandırıcılıkta yer alan büyük kurtlara karşı harekete geçme kararı aldığı da doğrulandı.

Toplantının ayrıntılarını medya ile paylaşan Bilgi Bakanı Fawad Chaudhry, basın toplantısında, hükümetin kullanılmayan federal bakanlıkların ve müttefik bölümlerin mal ve mülklerini satmaya karar verdiğini söyledi.

Bakan, “Başbakan İmran Han, elden çıkarma için bakanlık mülklerinin listelerini istedi” dedi. Bakan, bakanlıkların listelerini daha önce tamamladıklarını ve onları federal kabineye gönderdiklerini söyledi.

Hükümetin varlıklarını uygun tasfiye sürecini benimsemeden nasıl satabildiğini sorduğunu söyleyen Chaudhry, hükümetin ilk önce tüm bu tür mülklerin elden çıkarılması için tek tip bir politika benimseyeceğini söyledi, çünkü her kamu kuruluşunun hükümetin terk edilmiş mülkleri elden çıkarma planını engelleyen kendi elden çıkarma politikası vardı veya kullanılmayanlar. “Tek tip politika ayrıca mülkleri yasal olarak satmak için bir modus operandi tanımlayacaktır” dedi.

Bilgi bakanı, hükümet varlıklarını satmak için bakanlardan Zulfi Buhari, Ali Zaidi, Murad Saeed, Ali Amin Gandapur ve Hammad Azhar'dan oluşan bir komitenin kurulduğunu söyledi.

Federal Bakanlara atama yetkisi

Kabine, federal bakanları kamu kuruluşlarının başkanlarını atamak üzere yetkilendirmeye karar verdi.

Chaudhry, yeni prosedür uyarınca, ilgili bakanlık tarafından yönetilecek olan her bakanlıkta atama komitelerinin oluşturulacağını söyledi. İlgili bakanlığın sekreteri ve diğer iki uzman, her bir komitenin üyesi olacak. “Komite, hükümet bölümlerinde üst sıralara aday gösterme adaylarını kesinleştirecek ve adlarını son bir selam için federal kabine iletecek” dedi.

Kaynak: Dawn, www.dunyabulteni.net