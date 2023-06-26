Kadirov'dan Wagner liderine sert eleştiriler

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Wagner grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin'in kişisel hırsları uğruna Rusya'ya bağlılığının ve sevgisinin 'içine tükürdüğünü' belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Bazı insanlara güvenilebileceğini düşünmüştüm. Gerçek vatanseverler olarak Anavatanlarını iliklerine kadar içtenlikle sevdiklerini düşünmüştüm. Fakat kişisel hırslar, çıkarlar uğruna ve kibir yüzünden insanların anavatana bağlılıklarının ve sevgilerinin 'içine tükürebileceğini' gördüm" dedi.

Prigojin'i ticari hırslarını dizginlemeye ve onları devlet işleriyle karıştırmamaya çağırdığını kaydeden Kadirov, Wagner savaşçılarına da seslenerek kararlarını Rusya'nın geleceğini düşünerek vermelerini istedi.

Tüm bu yaşananların barışçıl şekilde çözüldüğüne de dikkat çeken Kadirov, "Ancak en son çare, 'sert şekilde bastırma' da olabilirdi" diye ekledi.