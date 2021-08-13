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Kalleş saldırı: 3 yaşındaki çocuk öldü

İktidarda bulunan Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) liderlerinden Jasbir Singh'in evine düzenlenen el bombalı saldırıda Singh'in 3 yaşındaki yeğeninin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Asya 13.08.2021, 11:14 13.08.2021, 11:22
Kalleş saldırı: 3 yaşındaki çocuk öldü

Ülke basınındaki haberlere göre, yetkililer, Cammu Keşmir bölgesinde Singh'in Rajouri semtindeki evine el bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda aralarında Singh ve 3 yaşındaki yeğeninin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.

BJP, saldırıyı şiddetle kınayarak, "bir an evvel faillerin yakalanması" çağrısında bulundu.

BJP üyesi Ghulam Rasool Dar ve eşi, 9 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in Anantnag kentindeki evlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

AA

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#hindistan #el bombası
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