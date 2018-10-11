Kamboçya AB'nin ticaret tehdidini 'aşırı adaletsizlik' olarak tanımladı

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin Kamboçya'ya yönelik insan hakları kaygıları bahanesiyle ticaret baskısını artırmaya yönelik kararının “aşırı bir adaletsizlik” olduğu ve ülkenin on yıllardır devam eden kalkınma ilerlemesini imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kamboçya hükümeti bu kararı, AB'nin son trajik geçmişine rağmen, ülkenin yol açtığı kayda değer ilerlemeyi açıkça gözardı ederek aşırı bir adaletsizlik olarak görebileceğini" söyledi.

“Bu geri çekilme tedbirlerini uygulayarak, Avrupa Komisyonu yirmi yıllık kalkınma çabalarını reddetme riskini taşıyor” diye ekledi.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Kamboçya'nın, Başbakan Hun Sen'in Temmuz seçimleri sonrası 'üç on yıllık kuralı'nı uzatan kararı sonrası ilgili insan hakları kaygıları sebebiyle dünyanın en büyük ticaret bloğuna özel erişimini kaybedeceğini açıklamıştı.

Kamboçya'da 29 Temmuz'da yapılan genel seçimleri Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi (CPP) kazanmıştı.

Seçimlerden önce ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.

Vietnam'ın desteklediği tek partili komünist hükümette ilk kez 1985'te başbakanlık görevine gelen Hun, 33 yıldır iktidarda bulunuyor.