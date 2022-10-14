banner39

Kamboçya'da tekne alabora oldu: 8 ölü, 3 kayıp

Kamboçya'da teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayıp.

Asya 14.10.2022, 10:19
Kamboçya'da tekne alabora oldu: 8 ölü, 3 kayıp

Kamboçya'da teknenin alabora olması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililer, Kamboçya'nın güneyinde yer alan Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde 14'ü öğrenci 15 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğunu söyledi.

Polis yetkilileri, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
#Kamboçya #tekne batması
Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?