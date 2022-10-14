Kamboçya'da tekne alabora oldu: 8 ölü, 3 kayıp

Kamboçya'da teknenin alabora olması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililer, Kamboçya'nın güneyinde yer alan Kandal eyaletindeki Mekong Nehri'nde 14'ü öğrenci 15 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğunu söyledi.

Polis yetkilileri, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.