Kamboçya'daki FETÖ okulları el değiştirdi

Kamboçya hükümeti ülkedeki FETÖ irtibatlı bir üniversite ile bağlı 4 okulun, yerel bir şirket tarafından satın alınarak isminin International Paragon University olarak değiştirildiği bildirildi.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) yapılan açıklamaya göre Kamboçya yetkilileri, uzun yıllardır ülkede faaliyette bulunan FETÖ irtibatlı Zaman Üniversitesi ve buraya bağlı 4 okulun Kamboçya hükümetinin müdahalesi sonucu yerel bir şirket tarafından satın alınarak 15 Kasım itibarıyla isminin "International Paragon University" olarak değiştirildiğini bildirdi.

Kamboçyalı yetkililer ayrıca okullarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir personel, öğretmen ve idarecinin kalmadığını ve ülkeyi terk ettiklerini, Türkiye ile Kamboçya arasında problem olan ve ilişkileri zedeleyecek hiçbir unsurun yaşamasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, FETÖ ile mücadelede iş birliği yapılacağı yönünde teminat vermişti.