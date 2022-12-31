Kamboçya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da kumarhane işletmesi olan lüks otelde çıkan yangında ölü sayısı 27’ye yükseldi.

Tayland PBS televizyonunun haberine göre, ülkenin Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet şehrindeki Grand Diamond City Oteli’nde 28 Aralık’ta çıkan yangında yaralanan 112 kişiden 27’si hala hastanelerde tedavi görüyor.

Yetkililer, 39 saat süren kurtarma çalışmalarının sona erdiği dün 25 olan ölü sayısının 27’ye çıktığını açıkladı.

Yangının çıktığı sırada otelde 400’den fazla çalışanın olduğu, yangından kaçmak isteyen bazı otel sakinlerinin pencerelerden atlayarak hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz kesin olarak belirlenemezken yılbaşı süslemelerinde kullanılan ışıklı dekorasyon ürünlerinin ısınarak alev almasının bu olaya yol açmış olabileceği kaydediliyor.

Ülkenin Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentinde bulunan Grand Diamond City Oteli'nde 28 Aralık'ta yerel saatle 23.00 sularında yangın çıktığı açıklanmıştı.

Sınır ticaretinin ve turizmin yoğun olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmaları için komşu Tayland'dan da ekipler ve teçhizat gönderilmişti.

Sosyal medyadaki videolarda binada mahsur kalanların panikle pencerelerden atlamaya çalıştıkları görülmüştü.