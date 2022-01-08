Kamboçya-Myanmar görüşmeleri "olumlu" geçmiş

Hun Sen ve beraberindeki heyet, 2021 Şubat'tan bu yana askeri yönetim altındaki Myanmar'a yaptığı ziyaretin ardından ülkesine döndü.

Dışişleri Bakanı Sokhonn gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Hun Sen ile Min Aung Hlaing arasındaki görüşmelerden "olumlu sonuç" elde edildiğini söyleyerek bununla Kamboçya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) tarafından kabul edilen barış çabalarının uygulanması konusunda da ilerleme sağlayacağını söyledi.

Aynı zamanda ASEAN'ın Myanmar Özel Elçisi olan Bakan Sokhonn, Myanmar ile müzakerelerin ilerletilmesine karşı çıkanların "savaşı seven" ve ülkenin istikrar ve barışa yeniden kavuşmasını istemeyen insanlar olduğunu kaydetti.

Hun Sen'in, Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing ile görüşmesi, Myanmar'da protestolara ve yurt dışında eleştirilere yol açtı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Hlaing'in ordu ve darbe karşıtları arasında diyalog sürecindeki faaliyetlerinde ASEAN'ın dönem başkanı Hun'a yardımcı olacağı kaydedilmişti. Hlaing'in ayrıca etnik gruplarla yapılan ateşkesi yıl sonuna kadar uzatacağı da ifade edilmişti.

Pek çok muhalif isim, Hun Sen'in ziyaretinin askeri yönetimi meşrulaştırdığını savunuyor.

ASEAN, 16 Ekim'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.