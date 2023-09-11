Kanada Başbakanı Yeni Delhi'de mahsur kaldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'da ki G20 zirvesinin ardından Pazar günü Kanada'ya döneceği sırada uçağının arızalanması nedeniyle gece boyunca Hindistan'da mahsur kaldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve heyeti, uçağının arızalanmasının ardından G20 zirvesi için geldikleri Yeni Delhi'de mahsur kaldı.

The Guardian'ın haberine göre, Kanadalı yetkililer heyetin Hindistan'daki kalış sürelerini bir gün daha uzatmak zorunda kaldıklarını doğruladı.

Yeni Delhi'deki Kanada Yüksek Komisyonu, Kanada Hava Kuvvetlerinin heyete "teknik zorluklar yaşadığını" bildirdiğini belirten bir açıklamayı yayınladı.

"Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan'da kalacak" denildi.

Trudeau, son aylarda uçak sorunları nedeniyle mağdur olan tek dünya figürü değil. Ağustos ayında, Almanya dışişleri bakanı Annalena Baerbock, hükümet uçağında yaşanan bir sorun yüzünden iki kez Abu Dabi'ye dönmek zorunda kaldıktan sonra Okyanusya gezisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.