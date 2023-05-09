Kanada ile Çin arasında kriz

Kanada, Çin'in Toronto Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatı, bir milletvekilini tehdide yönelik girişimde bulunduğu gerekçesiyle "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan ettiğini duyurdu. Çin ise Kanada'nın Şangay Konsolosluğu'ndaki bir diplomatı karşılık olarak sınır dışı edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, ülkenin iç işlerine hiçbir müdahalenin kabul edilemeyeceğini, Kanada'da görevli diplomatların bu türden davranışlara başvurmaları halinde geri gönderilecekleri konusunda uyarıldıklarını belirtti.

Toronto'da görevli Çinli diplomat Cao Vey'in "istenmeyen kişi" ilan edildiğini aktaran Bakan Joly, "Bu karar ilgili tüm faktörler gözetilerek alındı. Demokrasimizi koruma konusundaki kararlığımızı sürdüreceğiz." dedi.

"Globe and Mail" gazetesi, geçen hafta yayımladığı haberde, Kanada istihbarat kuruluşu CSIS'in, Çin hükümetinin, 2021'de, Muhafazakar Parti milletvekili Michael Chong'u baskı altına almak için Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan akrabalarını tehdit etmenin yollarını aradığı bilgisini edindiğini ileri sürmüştü.

ÇİN'DEN MİSİLLEME

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Salı günü Kanada'nın Şangay Konsolosluğu'ndaki bir diplomatı karşılık olarak sınır dışı edeceğini söyledi.

Açıklamada, Kanadalı diplomat Jennifer Lynn Lalonde'nin 13 Mayıs'a kadar Çin'i terk etmesi istendiği belirtildi.