Kanadalı iş adamı sorgudan sonra ortadan kayboldu

Kanada ile Huawei nedeniyle kriz yaşayan Çin'de, eski bir diplomatın gözaltına alınmasının ardından ülkedeki Kanadalı bir iş adamından haber alınamadığı açıklandı.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor'un Çinli yetkililer tarafından sorgulandıktan sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

Kanada Küresel İşler Bakanlığı Sözcüsü Guillaume Berube, Çinli yetkililer tarafından sorgulanmasının ardından Spavor'a ulaşamadıklarını ifade ederek iş adamının nerede olduğu konusunu araştırdıklarını söyledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Kriz Grubu, 2017'den bu yana Kuzeydoğu Asya danışmanı olan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig'in 2 gün önce Çin'de gözaltına alındığını açıklamıştı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME

Olayın, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, Washington yönetiminin talebi üzerine İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmasına misilleme olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

