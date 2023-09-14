Kandahar devi gerçek mi? Amerikan efsanesi mi?

Kandahar devi gerçek mi yoksa işgalci Amerikan askerlerinin Afganistan dönüşü uydurdukları bir efsane mi? Bilindiği üzere 11 Eylül saldırılarını bahene eden Amerikan yönetimi, önce Afganistan'ı daha sonra Irak'ı işgal etmişti. Afganistan ve Irak'ta milyonlara insan öldü, milyonlarcası yaralandı. O da yetmedi yine milyonlara insan evlerinden oldu, ülkelerinden göç etmek zorunda kaldı. Amerika 2022 yılında Afganistan'ı Taliban'a terk ederek kaçtı. Geride ise virane olmuş bir ülke bıraktı. Ülkelerine dönen askerlerin uydurdukları hikayelerin ise haddi hesabı yok. Onlardan biri de "Kandahar devi" efsenasidir. Peki, işin aslı nedir? Kandahar devi gerçek mi?

KANDAHAR DEVİ GERÇEK Mİ?

Afganistan dağlarında yaşadığına inanılan Kandahar Devi efsanesi yeniden gündeme geldi. Ülkede ABD işgalinin olduğu dönemde görev alan bir askerle röportaj yapan ünlü Youtuber, devi ABD askerlerinin öldürdüğünü ve olayın örtbas edildiğini iddia ediyor.

Her şey Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'ın uzak bir dağ bölgesinde devriye gezen bir grup ABD askerinin, 2002 yılında kaybolmasıyla başladı. Askerlerle bir süre telsiz bağlantısı kurulamayınca da ordu, soruşturma için özel bir operasyon birimi gönderdi. Dağları gezmeye başlayan birlik, ordu teçhizatlarının bulunduğu ancak askerlere dahi hiçbir ize rastlanmayan bir mağaraya denk geldi. İddiaya göre, burada 'Kandahar Devi' olarak adlandırılan canavar ile karşılaştılar.

13 METRELİK KIZIL SAÇLI CANAVARMIŞ

Milliyet'ten Fazilet Şenol'un haberine göre, Kandahar Devi'nin Afganistan dağlarında yaşayan, kızıl saçlı ve altı parmaklı elleri bulunan, 13 metrelik efsanevi bir canavar olduğu söyleniyordu. İddiaya göre 2002 yılında gerçekleşen bu olay ve Kandahar Devi'nin hikayesi, 2016 yılında Youtube'da yayınlanan bir videoyla tekrar gündeme geldi. Youtube videosunda yayınlanan röportaja göre, Afganistan dağlarında yaşayan bu dev ABD hükümeti tarafından öldürüldü ve olay örtbas edildi.

Youtuber ve blog yazarı olan L.A. Marzulli, kendisini güncel olayları dini kehanetlere bağlamaya adadığı Youtube kanalında, 'Kandahar Devi'ne tanık olmuş bir asker olduğunu iddia eden bir adamla söyleşi yaptı. Videoda Bay K. olarak tanıtılan adamın sırtı dönüktü ve sesi kalınlaştırılmıştı. Bay K. röportajda Kandahar için şunları söyledi:

"Ben ve diğer özel kuvvetler askerleri devi öldürmeden önce dev bir mızrak taşırken ve 'Dan' adlı bir ABD askerini öldürürken gördüm. Devin öldürülmesi, 2002'de ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında Kandahar eyaletindeki Taliban ile şiddetli çatışmalara girdiği operasyon sırasında gerçekleşti."

Hatta dev, özel kuvvet askerlerinden birini ekibin geri kalanı onu ortadan kaldırmadan önce mızrakla öldürdü. Marzulli'ye göre yaratık, Eski Ahit'in 'Tekvin' ve 'Sayılar' bölümünde adı geçen ve Orta Doğu'da bulunan olağandışı büyüklükte bir 'Nefilim'di. Nefilimler, Büyük Tufan öncesinde yaşadığına inanılan yaratıklardı. Ancak tarihçiler ve din bilginleri, Nefilim masallarının metaforlardan ibaret olduğu ve çölde yaşayan 13 metrelik bir devin gerçeğe dayanmadığı konusunda büyük ölçüde hemfikir.

GİZLİLİK ANLAŞMASI MI İMZALANDI?

2002'de gerçekleştiği iddia edilen olay sırasında Kandahar'da ölen tek kişi iddiaya göre Çavuş Dan'dı. Aleyhine toplanan kanıtlara rağmen Kandahar Devi efsanesinin, 2002'de Kandahar'da görev yapan askerler arasında hâlâ bir söylenti olduğu belirtiliyor.

İddialar sadece bununla da sınırlı değil! Hükümet olaya tanık olan askerlerin hepsini sessiz tutabilmek için gizlilik anlaşmaları imzalattı. Bu anlatılanlar sonrasında efsane çürütücü popüler web sitesi Snopes, 'Kandahar Dev olayı' hakkında ABD Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili olarak, "Kandahar'da bir dev tarafından öldürülen bir özel kuvvetler mensubu hakkında hiçbir kayıt veya bilgiye sahip olmadıkları" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.