Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımında izdiham çıktı. İzdihamda aralarında çocukların da olduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Site bölgesinde bir fabrika, çalışanlarının ailelerine ücretsiz gıda maddeleri dağıtılacağını açıkladı. Gıda maddelerinin bulunduğu paketin dağıtımında güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle izdiham çıktı.

İzdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Polis, dağıtımı organize eden 7 kişiyi gözaltına aldı.

BEDAVA UN DAĞITIMINDA DA 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 27 Mart'ta hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.

EKONOMİSİ YAVAŞ YAVAŞ DÜZELİYOR

Pakistan, dünyanın en kalabalık altıncı ülkesidir. Nüfusu yaklaşık 220 milyondur ve genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Ancak, Pakistan ekonomisi yıllar boyunca birçok zorlukla karşı karşıya kaldı.

Pakistan ekonomisi, tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri olmak üzere üç ana sektöre dayanmaktadır. Tarım sektörü, Pakistan'ın GSYİH'sının yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır ve aynı zamanda işgücünün yaklaşık %43'ünü istihdam etmektedir. Sanayi sektörü ise GSYİH'nın yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır ve özellikle tekstil, gıda işleme, inşaat ve kimya sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Hizmetler sektörü ise GSYİH'nın yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır ve özellikle ticaret, ulaştırma, turizm, telekomünikasyon ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Son yıllarda Pakistan ekonomisi, döviz kıtlığı, yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek kamu borcu, düşük ithalat ihracat dengesi, terörizm ve politik istikrarsızlık gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Ancak, son zamanlarda alınan önlemlerle birlikte ekonomide iyileşmeler gözlemlenmektedir. IMF ile yapılan anlaşma kapsamında yapılan yapısal reformlar, ihracatın artması, turizmdeki canlanma, yenilenebilir enerji yatırımları, sanayi ve tarım sektöründeki teşvikler gibi gelişmeler ekonominin daha da gelişmesine katkı sağlıyor.

Pakistan'ın kişi başına düşen milli geliri (KBDG) 2021 yılı itibariyle 1.540 ABD doları olarak tahmin edilmektedir. Ancak, ülke nüfusunun çok yüksek olması nedeniyle, Pakistan'da ciddi bir gelir eşitsizliği sorunu vardır ve kişi başına düşen milli gelir ortalaması, gerçekten ülkedeki genel yaşam standardını yansıtmıyor.

Ayrıca, Pakistan'da resmi olarak kaydedilmemiş olan büyük bir gri ekonomi sektörü de mevcuttur. Bu nedenle, gerçek kişi başı gelirin tahmin edilenden daha düşük olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda Pakistan hükümeti, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, işsizliği azaltmak ve gelir eşitsizliğini azaltmak için bir dizi politika ve reform uygulanıyor.