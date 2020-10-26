Kaşgar bölgesinde yaşayan herkese Covid-19 testi yapılacak

Uygur Türklerinin yaşadığı ve hükümet tarafından Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırılan Doğu Türkistan'da Çin hükümeti Sağlık Komisyonu tarafından dün Kaşgar bölgesinin Eskişehir (Shufu) kasabasında yeni bir asemptomatik yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği bildirildi. Bu vakanın tespitinin ardından Kaşgar’da yaşanyan herkese nükleik asit testi yapılacak.



Çin Komünist Partisi (ÇKP) Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Sekreteri Chen Quanguo, Covid-19'la mücadele için düzenlenen bir toplantıda açıklama yaptı. Chen, yeni tespit edilen asemptomatik vakanın Kaşgar bölgesinin Eskişehir kasabasından 17 yaşında bir genç kız olduğunu ve kasabada rutin nükleik asit testi sırasında sonucunda pozitif çıktığını kaydetti. Toplantıda, Kaşgar’daki tüm sakinler için nükleik asit testlerinin yapılacağı, tespit edilen asemptomatik vakalar ve yakın temasta bulunanların tıbbi gözlem altına alınması gerektiği ifade edildi.



Hasta herhangi bir ateş veya öksürük belirtisi göstermedi ve Kaşgar’daki hastanede tıbbi gözlem için karantina altına alındı. Hastayla yakın temasta bulunanlar da tıbbi gözlem ve nükleik asit testi için karantinaya alındı. Yerel salgın önleme ve kontrol merkezi, vakayla ilgili epidemiyolojik araştırma başlattı.



Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu