Kasırga Hindistan'ın doğusunu elektriksiz bıraktı

Yerel yetkili Shrikesh Lathkar, şiddetli yağmurların dün Andhra Pradesh eyaletindeki Kalingapatnam kasabasını vurduğunu ve yüzlerce köyü mahvettiğini söyledi.

Yüksek gelgite yakalanan bir balıkçının kaybolduğu ve bir diğerinin ise yaralandığı ancak fırtınadan kaynaklı ölüm olmadığı bildirildi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, binlerce kişinin tahliye edildiği doğu eyaleti Odisha ve güneydeki Andhra Pradesh eyaletine sevk edildi.

Meteoroloji departmanı, fırtınanın zayıflama ihtimalinin yüksek olduğunu ve batıya doğru ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Başbakan Narendra Modi, her iki eyalette de yetkililerle konuştuğunu ve destek sözü verdiğini söyledi.

Modi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Herkesin güvenliği ve esenliği için dua ediyorum." ifadesini kulandı.

AA