Katar'da Türkiye sevinci

Doha'daki Al Jaber Kuleleri'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yansıtıldı.

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail bölgesinde bulunan Al Jaber Kuleleri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını ve Türk bayrağı yansıtıldı.