Kayıp Interpol başkanının akıbeti belli oldu

Çin hükümeti, Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) başkanı Meng Hongwei'nin soruşturma altında olduğunu doğruladı. Pekin, soruşturmayla ilgili daha fazla bilgi vermezken, analistler, Çin yönetiminin yüksek profilli bir yetkiliyi bu şekilde sorgulayarak diplomatik ilişkileri tehlikeye atmayı göze almasının konunun önemli olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

Gece yarısından hemen önce yapılan alışılmadık bu açıklama ile basında çıkan haberler doğrulanmış oldu.

Hong Kong merkezli bir gazete, 29 Eylül'den bu yana kayıp olan, dünyanın en büyük uluslararası polis organizasyonu olan Interpol'un başkanı Meng Hongwei'nin Çin'e ayak basar basmaz Pekinli yetkililer tarafından soruşturulmak üzere gözaltına alındığını iddia etmişti.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Çinli yetkililerle karışıklı görüşmelerin sürdüğünü söylerken, Interpol de kayıp başkan Hongwei'nin akıbetini öğrenmek için Çinli yetkililerle resmi temaslara geçtiğini duyurdu.

Kasım 2016'da göreve başlayan Meng Hongwei, ilk Çinli INTERPOL Başkanı unvanına sahip.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 22:01