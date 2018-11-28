Kayıp uçağın yeni parçaları bulundu iddiası

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014 yılında kaybolan Malezya Havayollarının 370 sefer sayılı uçağındaki yolcuların yakınları, uçağın enkazına ait yeni parçalar bulduklarını iddia etti.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, kayıp yolcuların yakınları, yıllardır hiçbir iz bulunmayan uçağın enkazına ait olduğunu öne sürdükleri bir takım parçalara rastladı.

Konu hakkında basına açıklama yapan bir yolcu yakını, buldukları parçaları cuma günü Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook'a teslim edeceklerini söyledi.

Şu ana kadar 27 parçası bulunan uçağın enkazından, en son ağustos ayında yeni parçalara rastlanmıştı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayollarına ait uçak, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te kaybolmuştu.

Uçağın enkazını bulabilmek için yürütülen arama çalışmaları, 3 yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017'de bitirilmişti.

Bu yılın ocak ayında ABD şirketi Ocean Infinity uçağı arama çalışmalarına tekrar başlamış, fakat çalışmalar mayıs ayında yeniden durdurulmuştu.