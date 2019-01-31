Kazak-Çin sınırı geçici olarak 2 Şubat’ta kapanacak

Kazak-Çin sınırı Şubat ayında dokuz gün kapanacak .

Ulusal Güvenlik Komitesi sınır hizmetlerinin 2 ila 10 Şubat tarihleri ​​arasında kapalı olacağını açıkladı.

Sınırın kapatılması, Çin'in ulusal bayramı Baharı (Çin Yeni Yılı) kutlamaları ile ilişkilidir.

Kırgızistan sınır servisinin Kırgız-Çin sınırının da kapalı olacağı bildirildi.

Bahar Festivali, Çinliler için en önemli bayram, iki binden fazla yıldır kutlanıyor. Bahar Şenliği'ne Ay Yeni Yılı da denir, çünkü kesin tarihi ay evrelerine göre belirlenir. Bu yıl, kutlamanın ana günü 5 Şubat'ta.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 14:14