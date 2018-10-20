Kazakistan'da üçlü zirve

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, ülkenin Türkistan eyaletindeki Sarıağaç kentinde bir araya geldiği bildirildi.

Ticaret, ekonomi ve kültür alanları ile insani konularda ülkeler arası işbirliği ele alındı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Putin ve Mirziyoyev, ülkenin Türkistan eyaletindeki Sarıağaç kentinde yaptıkları gayri resmi görüşmede, ticaret, ekonomi ve kültür alanları ile insani konularda ülkeler arası işbirliğini ele aldı.

Açıklamada, 3 liderin, ülkelerinin Bağımsız Devletler Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki etkileşimi ile bölgesel ve uluslararası gündemin önemli konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net