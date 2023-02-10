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Kazakistan ekibi, Gaziantep'te tamamen çöken binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı

Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altından 3 kişiyi daha sağ çıkardı.

Asya 10.02.2023, 11:52
Kazakistan ekibi, Gaziantep'te tamamen çöken binanın enkazından 3 kişiyi kurtardı

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin halihazırda Gaziantep ve Hatay illerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, ekibin, gece saatlerinde Nurdağı'nda tamamen çöken binanın enkazından 2’si kadın 3 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Kazak ekip, Gaziantep’te depremden 76 saat sonra da 3 kişiye sağ ulaşmış ve bu kişileri enkazdan çıkarmıştı.

Olay yerinde ekibin koordinasyon çalışmalarını yürüten Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Birinci Yardımcısı İbragim Kulşimbayev, ekibin 10 kişinin ise cansız bedenini enkaz altından çıkardığını söyledi.

#Kazakistan
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