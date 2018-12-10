Kazan’da farklı gruplar tek bir amaç için toplandı

Rusya’ya bağlı özerk bölge olan Tataristan’ın başkenti Kazan’da farklı muhalif gruplar Rusya’yı protesto etmek Milenyum Meydanı’nda buluştu. Muhalif grupların, Rus hükümetinin keyfi kararlarına karşı adalet söylemleri içeren slogan attıkları görüldü.

10 Aralık “İnsan Hakları Günü” dolayısıyla seslerini duyuran kalabalık içerisinde Tatar dili savunuculuğunu yapan kişiler, anadilde eğitim görmek istediklerini, hiçbir haklarının olmadığını ve adil bir yönetim talep ettiklerini dile getirdi.

Meydana girişte bulunan polis görevlileri, mitinge getirilen pankartları inceleyerek, bazılarının talep edilen konularla ilgili olmadığı gerekçesiyle meydana almadı.

HALKIN YÖNETİMDEN TALEPLERİ

Mitinge katılanlar, Tataristan’da atık yakma tesisi inşaatından vazgeçilmesini, Tatar Ulusal Üniversitesi'nin kurulmasıyla ilgili çalışmalara başlanmasını ve aynı zamanda Tatar dilini yaşamın her alanında kullanılan bir dil olarak tanınmasını ve "Ana Dillerin Öğrenilmesine İlişkin" yasanın yürürlükten kaldırılmasını Rusya yönetiminden istiyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



