Keşmir Dayanışma Günü'nde ihlaller için komisyon talebi

Pakistan'da Keşmir Dayanışma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve İngiltere Parlamentosunda Keşmir konulu oturuma katılan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, 1989'da ilan edilen "Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında açıklamalarda bulundu.

Yazılı açıklama yapan Alvi, "Bugün, Pakistan hükümeti ve halkı Keşmir'de uzun yıllardır çözüm bekleyen işgali, Hint işgalindeki Cammu Keşmir'de yaşanan acıları unutmadığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Alvi, uluslararası camiada Keşmir sorununa yönelik iki yüzlü yaklaşım ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sözde kaldığı yönünde bir hissiyat olduğunu söyledi.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan Keşmir raporunu desteklediğine dikkati çeken Alvi, "Hint işgalindeki Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlallerinin araştırılması için komisyon kurulmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Alvi, Azad Keşmir Parlamentosunda yaptığı konuşmada da "Tüm siyasi tutukluları serbest bırakın, ifade özgürlüğünü serbest bırakın, Keşmirlilere karşı silah kullanımını yasaklayın, Keşmir'deki gaddarca yasaları kaldırın, Hint işgalindeki Keşmirlilerin liderlerinin seyahat yasağını kaldırın, uluslararası gözlemcilerin bölgeye girişine izin verin, iletişim araçları üzerindeki kısıtlamaları kaldırın." diye konuştu.

Başbakan Han ise açıklamasında Keşmirlilerin 70 yılı aşan Hindistan işgaline son vermek istediğini belirterek, "Hindistan'ın 1947'den beri uyguladığı işgal, işkenceler, saldırılar ve tacizler şiddet üzerine yapılan çalışmalara konu oldu." dedi.

Hint yönetiminin Keşmirliler için çıkardığı kanunlar ve Hint güvenlik güçlerine verdiği hakların bölgede yaşayan Keşmirlilerin hayatını cehenneme çevirdiğini ifade eden Han, BM raporunun, Pakistan'ın yıllardır duyurmaya çalıştığı sesi olduğunu söyledi.

Londra'da bulunan Kureşi ise İngiltere Parlamentosunda düzenlenen "Keşmir" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Keşmirliler haklarını en sonunda alacaktır. Bu mücadele yeni jenerasyonlara aktarıldıkça bu hareketin nihai amacına ulaşacağı açıkça ortaya çıkmaktadır." dedi.

Keşmir Dayanışma Günü kapsamında Pakistan genelinde etkinlikler ve yürüyüşler düzenlendi.

Keşmir ve Gilgit Baltistan Bakanı Ali Amin Han Gandapur, İslamabad'daki Lok Virsa Müzesinde düzenlenen Keşmir Kültür Festivali'ne katıldı. Festivalde Keşmir'e ait yöresel kıyafetler, danslar, el yapımı ürünlerin yanı sıra Keşmir sorununa ilişkin kitaplar ve filmler tanıtıldı.

Gandapur, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası kamuoyu, Hint ordusunun özgürlük için sesini yükselten Keşmirlilere uyguladığı barbarlığı görmeli." dedi.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi ise İslamabad'ın Aabpara bölgesinde miting düzenledi. Mitinge Keşmir'de yaralanan ve sakatlananlar da katıldı.

Ülke genelinde eylemler ve programların yanı sıra insan zincirleri de kuruldu. Özellikle Azad Keşmir özerk yönetimi ile Pakistan sınırının iki tarafında kurulan insan zincirleri belirli noktalarda birleştirildi.

"Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan'da 1989'da 5 Şubat, 72 yıldır çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti.

"Keşmir Dayanışma Günü"yle, Cammu Keşmir'de Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilmesi, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılması hedefleniyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA