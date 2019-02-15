Keşmir'de askerlere

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde yaşanan ve 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen dün akşamki saldırı sonrası bölgedeki gerginlik devam ediyor.

Modi Pulwama terör saldırısından sonra üst düzey bakanlarla üst düzey bir güvenlik toplantısına başkanlık ettikten sonra Delhi'de yaptığı açıklamada 'bedelini ağır ödeteceklerini' söyledi. Modi yaptığı açıkamada, "Güvenlik güçlerine şüpheli buldukları tehdit algıladıkları yerde eyleme geçmek için zamanlama, operasyon yeri ve niteliği hakkında kararlar alma izni verildi" dedi

Saldırıyı ‘korkakça ve alçakça' olarak niteleyen Başbakan Modi, Ceyş-i Muhammed Lideri Masood Azhar'a Pakistan tarafından tam bir özgürlük tanındığını ve bu şekilde ülkenin kontrolü altındaki bölgelerde terör altyapısını genişleten örgütün Hindistan'da ya da dünyanın başka bir noktasında fütursuzca saldırı gerçekleştirebildiğini söyledi. Saldırı üstüne kabinesi olağanüstü toplayan Modi, "Terörist gruplara ve liderlerine, büyük bir hata yaptıklarını söylemek istiyorum. Bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

Pakistan suçlanıyor

Maliye Bakanı Arun Jaitley ise Pakistan'ın saldırıda doğrudan payı olduğuna dair 'su götürmez kanıt' bulunduğunu belirterek, ülkenin uluslararası toplum tarafından izole edilmesi için tüm adımların atılacağını söyledi. Saldırıyı kınayan Hintli protestocular Pakistan Başbakanı İmran Han'ın fotoğraflarını yaktı.

Modi, Pakistan'ı militanlara yataklık yapmakla suçladı. Hindistan ayrıca Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'u çağırarak İslamabad'ın saldırıyı gerçekleştiren örgüte karşı harekete geçmesi için diplomatik nota verdi.

Pakistan saldırıyı kınadı ve saldırı ile herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Cammu-Srinagar karayolundaki 70 araçlık askeri konvoyuna 60 kilogram patlayıcı taşıyan bir otomobille saldırı yapılmış olayda 44 Hint asker ihayatını kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net , Sputnik

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 17:21