Keşmir'de bölge kordona alındı, 3 Hizb'ul Mücahidin üyesi öldürüldü

Hindistan işgali altında tutulan Cammu Keşmir'deki Shopian bölgesinde Hint askerlerinin düzenlediği operasyonda 3 Keşmirli öldürüldü.

Güney Keşmir ilçesinde Kellar bölgesinde bu sabah erken saatlerde yaşanan çatışmanın, Merkez Polis Gücü (CRPF) ve Cammu - Keşmir polisinin bölgede ortak arama operasyonu sırasında meydana geldiği belirtildi.

Haber ajansı ANI'da yer alana habere göre çıkan çatışmada öldürülen üç kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Ancak sosyal medyada öldürülenlerin Hizb'ul Mücahidin üyesi olduğu ve isimleri yayınlandı. Ölenlerin isimlerinin Sajad Khanday, Aqib Ahmad dar ve Basharat Ahmad olduğu ve Leşker'i Tayyibe bağlantılı ve Hizb'ul Mücahidin üyesi oldukları öne sürüldü.

Çatışma bölgesinde bulunan silahlar ele geçirildi. Keller bölgesinin kuşatılarak arama operasyonu yapıldığı esnada Yarwan köyünde güvenlik güçlerine ateş açıldığı bunun üzerine çatışma çıktığı bildirildi.

Bu arada, Kupwara bölgesindeki Handwara'da başka bir çatışma yaşanıyor. Silahlı çatışma Handwara'daki Yaroo bölgesinde. Bölgeden Cammu - Keşmir polisine yapılan ihbar sonrası bütün bölge kordon altına alındı.

Kaynak: earlytimesnews, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 08:27