Keşmir'de bombalı saldırı

Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan askeri kampı yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Vatandaşlar, saldırı sonrası çevrede hasar gören araçları inceledi.
Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan askeri kampı yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan askeri kampı yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Vatandaşlar, saldırı sonrası çevrede hasar gören araçları inceledi.