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Keşmir'de bombalı saldırı

Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan askeri kampı yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Keşmir'de bombalı saldırı

Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan askeri kampı yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, saldırı sonrası çevrede hasar gören araçları inceledi.

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