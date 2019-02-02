Keşmir'de Ceyş-i Muhammed üyesi iki kişi öldürüldü

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir'in Pulwama ilçesinde düzenleen operasyonda Ceyş-i Muhammed grup üyesi iki kişi öldürüldü.

Cammu ve Keşmir'deki güvenlik güçleri alınan bir ihbar üzerine 1 Şubat sabahı Pulwama ilçesinde operasyon düzenledi. İsimlerinin Şahid Mushtaq Baba ve Inayat Abdullah Zigar olduğu açıklanan Pulwana'nın yerlisi iki grup üyesi öldürüldü.

Güvenlik güçleri, grup üyelerinin Pulwama'daki Drabgam bölgesinde sakladıkları ihbarını almalarının ardından operasyon başlattı. Çıkan çatışmada iki kişi hayatını kaybederken otomatik bir tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

Ceyş-i Muhammed 2000 yılında Pakistan'da Mesut Azhar tarafından kurulmuş silahlı bir örgüttür. 27 Aralık 2017 tarihinde Ceyşi Muhammed'in liderlerinden Nur Muhammed Tantray öldürüldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net