Keşmir'de çocukların eğitim hakkı engelleniyor

Hindistan, Keşmirli çocukların eğitimini 2 yılı aşkın süredir engellemeye devam ediyor.

Hindistan yönetimi pandemi gerekçesiyle Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir'de eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda geniş çaplı kapatma politikalarına devam ediyor. Bu nedenle Keşmir'de okullar bu ay açılması gerekirken henüz açılmadı.

Pandemi öncesinde de işgal idaresi, okulları keyfi gerekçelerle sıklıkla kapatıyor ve çocukların düzenli bir eğitim almasına mani oluyordu.

Pandemi bahanesiyle siyasi yasaklar

Bu yasaklamaların nedeninin siyasi olduğu belirtiliyor.

Keşmir'de koronavirüse yakalanma ve ölüm oranları Hindistan'ın genelinden düşük olmasına rağmen, Hindistan'da okulların açık ancak Keşmir'deki okulların kapanmaya zorlanıyor.

Daha önce özerk statüde bulunan Keşmir'in özerkliğinin Hindistan yönetimince kaldırılması Keşmir halkının büyük tepkisini çekmişti. Hindistan'ın bir halk hareketinin önünü alabilmek için pandemi gerekçeleri bahanesiyle Keşmir'deki tüm okulları kapattığı, interneti engellediği, sokağa çıkma yasaklarının saatlerini artırdığı belirtiliyor.

Keşmir'deki okulları kapatan Hindistan, çocukların online eğitim alabileceğini söylüyor ama Keşmir'de internet erişimi normalde de zorken, Hint yönetimi de interneti büyük ölçüde engelliyor.

Hindistan, okullar dışındaki dini eğitimi de yasakladığından Keşmirli çocuklar her türlü eğitim haklarından mahrum halde bulunuyorlar.

Bölge ekonomisinin de pandemi gerekçeli yasaklardn ağır darbe aldığı, yüksek yoksulluk oranlarının daha da arttığı aktarılıyor. Hindistan yönetimi, sosyal ve ekonomik hayat üzerinde Keşmir'de uyguladığı pandemi gerekçeli yasakları koronavirüsten ölüm oranları daha yüksek olan diğer eyaletlerde ise uygulamıyor.

Keşmirli çocukların her türden eğitimine 2 yıla yakındır süren yasaklama ve engel olma karşısında Batılı ülkelerin sessizliği dikkat çekiyor. Afganistan'da kız ve erkek okullarının açık olmasına rağmen Taliban yönetimini "eğitime engel olmakla" suçlayan Batılı ülkeler ve medya, "dünyanın en büyük demokrasisi" olarak niteledikleri ve müttefik olarak gördükleri Hindistan'a bu konuda herhangi bir tepki vermiyor.

Kaynak: Mepa News