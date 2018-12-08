Keşmir'de otobüs uçuruma düştü; 11 ölü

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir'de bu sabah uçuruma düşen yolcu otobüsünde bulunan 11 yolcu öldü, on sekiz kişi de yaralandı. Yarılılardan dördünün durumunun kritik olduğu bildirildi