Keşmir'de otobüs uçuruma düştü; 11 ölü

Cammu-Keşmir'in Poonch ilçesine bağlı Mandi tehsil'de meydana gelen bir trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti 18 kişi de yaralandı.
Loran bölgesinden Poonch istikametine giden JK02W0445 plakalı yolcu otobüsü yerel saat ile 9:15 sularında Plera bölgesinde derin bir vadiye düştü.
Poonch'dan bir sağlık Memuru Syed Mushtaq Hussain, kazada on bir kişinin öldüğünü söyledi. "Kazada 19 yolcu yaralandı. Beş kritik yaralı hasta özel tedavi için bölge hastanesine sevk edildi" dedi.
Yaralılar tedavi için Mandi bölge hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net