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Keşmir'de sabah operasyonu, 2 direnişçi öldürüldü

Cammu ve Keşmir'in Budgam ilçesinde Hint işgal güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda iki direnişçi hayatını kaybetti

Keşmir'de sabah operasyonu, 2 direnişçi öldürüldü

Hindistan işgali altındaki Cammu-Keşmir'de bu sabah Budgam şehrine düzenlenen operasyonda iki direnişçi öldürüldü.

Bu sabah erken saatlerde Cammu ve Keşmir'in Budgam ilçesinde güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonun ilçenin Gopalpora bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Bölgenin kordon altına alınmasından sonra güvenlik güçleri ve militanlar arasında kısa bir çatışma yaşandı. Öldürülen iki militanın kimlikleri henüz tespit edilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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