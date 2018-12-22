Keşmir'de Zakir Musa grubunun 6 üyesi öldürüldü

Hindistan işgali altındaki Cammu ve Keşmir'deki güvenlik güçleri bu sabah Pulwama'nın Tral bölgesinde düzenledikler ioperasyonda Zakir Musa grubu üyesi altı kişiyi öldürdü.

Bir polis yetkilisi, güvenlik güçlerinin, bu sabah güney Keşmir'in Awantipora bölgesindeki Arampora köyünde, hükümet karşıtlarının varlığına ilişkin özel istihbaratı sonrasında kuşatma yapılarak operasyon başlattıklarını söyledi.

Yetkili, Zakir Musa grup üyelerinin kuşatılmasından sonra çatışma çıktığını ve çatışma sonrası silah ve mühimmatlara el konulduğunu sözlerine ekledi.

Polis Müfettişi Swayam Prakash Pani, "Operasyonda altı terörist öldürüldü, bizimle işbirliği yaptıkları için sivillere teşekkür ediyoruz, temiz bir operasyon" dedi.

Altı kişinin isimleri şu şekilde bildirildi: Arampora sakini Soliha Akhoon, Amlar sakini olan Faysal; Batagund sakini Nadeem Sofi, Dadsara sakini olan Rasiq Mir, Rouf ve Umar.

Hepsinin de Cammu Keşmir'deki El-Kaide'nin uzantısı olan Zakir Musa liderliğindeki Ansar Ghazwat-ul Hind (Ensar Gazve Hint) grubunun üyeleri olduğu öne sürüldü.

Kaynak: dnaindia, www.dunyabulteni.net