Keşmir'deki çatışmalarda 10 ölü

Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde son iki günde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 8 direnişçi ile 2 Hint askeri öldü.

Yetkililer, 25 Ekim 2018'de Cammu Keşmir'in iki bölgesinde çıkan çatışmalarda 6 direnişçinin öldüğünü, bir Hint askerinin yaralandığını, direnişçilerin güneyde Tral bölgesinde ordu kampına düzenlediği saldırıda da bir askerin öldüğünü, bir diğerinin yaralandığını açıkladı.

Bugün askerlerin kuşattığı Sopore'ye bağlı bir köyde güvenlik güçleriyle direnişçilerin çatışmaya girdiği, olayda 2 direnişçi ve bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmalar üzerine bölgede Hindistan yönetimine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlendi, direnişçilerin cenaze törenlerine on binlerce kişi katıldı.

Hint güvenlik güçlerinin, taş atan göstericileri havaya uyarı ateşi açarak ve göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştığı, en az 10 göstericinin yaralandığı ifade edildi.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 16:20