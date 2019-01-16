Keşmir'deki isyancılar bu toprağın oğullarıdır

Hint işgali altındaki Cammu ve Keşmir'deki güvenlik güçleri ve isyancılar arasında uzun zamandır bir çatışma yaşanıyor. Her gün yaşanan çatışmalar nedeniyle birçok insan öldürüldü.

Eski başbakan ve Halk Demokrat Partisi (PDP) başkanı Mehbuba Mufti, "Keşmir'deki isyancılar topraklarımızın malıdır. Onlar toprağın oğullarıdır. Federal hükümet onları kurtarmak için harekete geçmeli. Federal hükümet, şiddete son vermek için eyaletteki illerle müzakere girişiminde bulunmalıdır. " dedi

Mufti açıklamasında, "Hindistan hükümetinin Pakistan yetkilileri ve Keşmir'deki isyancılarla müzakere için biraraya gelmesi gerekiyor. Ellerinde silahlar var. Şiddete ve silah kültürüne son verebilirler" dedi.

"Durum kontrol altında iken her iki taraf da müzakerelere başlamalıdır. Güvenlik güçleri ve isyancılar yüz yüze tanışırlarsa, savaşmaktan başka bir yol daha bulunabilir. 1996 yılında siyasete girdim. O andan itibaren isyancıların bu toprağın oğulları olduklarını ve onları kurtarmak için kararlı bir harekete geçmek zorunda olduğumuzu söyledim" dedi.

"Ben bir aşamada, Hurriyat Konferansı ve militanlarla da görüşmeler yapılması gerekeceğine inanıyorum" dedi. Ancak eski başbakan, "militanlarla görüşmek için erken olduğunu söyledi.

Mehbuba Mufti, Nisan 2016'da yemin ederek Başbakanlık görevine başlamıştı. Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinin eski Başbakanı Mehbuba Mufti, iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP), Halkın Demokratik Partisi (PDP) ile olan koalisyondan çekilmesinin ardından istifa etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, 11:55