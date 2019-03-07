Keşmir direniş lideri Yasin Malik tutuklandı

Keşmir direniş lideri Yasin Malik, Perşembe günü Cammu ve Keşmir'de Hindistan makamları tarafından yapılan daha geniş bir baskı sonucu tutuklandı.

Bağımsızlık yanlısı Jammu ve Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) şefi, iki yıla kadar hapse girebilecek olan tartışmalı Kamu Güvenliği Yasası kapsamında yargılanacak.

Malik 25 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Pakistan yanlısı Hurriyat Konferansı'nın hiziplerine başkanlık eden Mirwaiz Umar Farooq (Mirvaiz Ömer Faruk) tutuklanmayı kınadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 17:29