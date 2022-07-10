Keşmir direnişinin sembol isimlerinden Burhan Vani kimdir?

Komutan ve gerilla lideri Burhan Vani, 1994 yılında, Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir'in Pulvama bölgesinde, Tral yerleşiminin yakınında bulunan Dadasara köyünde dünyaya geldi.

Babası Muzaffer Ahmed Vani bölgedeki bir okulun müdürüydü. Annesi Meymune Muzaffer ise Fen Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi almıştı ve bölgede çocuklara Kuran dersleri veriyordu.

Eğitimini bölgede alan Burhan Vani, derslerinde oldukça başarılıydı. Lise eğitiminde oldukça yüksek notlar alan Vani, doktor olmak istiyordu.

Ancak Keşmir'de Hint işgali ve artan baskılar kendisini daha farklı bir geleceğe sevk edecekti.

Burhan Vani, bölgedeki Hint işgalinin kendisinde sebep olduğu tesir ve Müslüman halkın gördüğü kötü muameleden etkilenerek, Hint işgaline karşı silahlı direnişe katılmaya karar verdi.

Vani, 2010 yılının Ekim ayında eğitimini yarıda bırakarak, bölgedeki direniş gruplarından Hizbul Mücahidin'e katıldı.

Gruba katılmasının ardından sosyal medyayı ve diğer medya araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya başlayan Vani, bölgede tanınan bir isim halini aldı. Keşmir halkını direnişe destek yönünde ciddi şekilde etkilemeyi başaran Vani, ilerleyen süreçte Keşmir direnişinin tanınan yüzlerinden biri haline gelecekti. Birçok kişi Vani'den etkilenerek silahlı direnişe katıldı.

Burhan Vani'nin kardeşi ve bazı akrabaları bu süreçte Hindistan yönetimince öldürülürken, Vani savaş içerisinde yer almaya ve Keşmir halkını direnişe çağırmaya devam etti. Hindistan, 2015 yılının Ağuston ayında Vani'nin başına 1 milyon rupi ödül koydu.

Vani bölgede "bağımsız bir cihat" verilmesini savunuyor, çözümün "Keşmirli grupların şeriat çerçevesinde ve dış ülkelerin etkisinden bağımsız bir biçimde birleşmesi" olduğunu belirtiyordu.

Bu süreçte mensubu olduğu Hizbul Mücahidin'in liderliği ile de grubun Pakistan ile bağlantıları sebebiyle ayrışmalar yaşadı. Burhan Vani daha İslami bir söylem benimsemiş, mücadelelerinin sadece Keşmir'de değil tüm dünyada İslami bir hilafet kurulana kadar süreceğinin altını birçok kez çizmişti. Vani, ilerleyen süreçte bu gruptan kopmuş ve kendisine bağlı kişilerle yeni ve bağımsız bir oluşum tesis etmişti. Bu oluşum resmi olarak ilan edilmeden yaklaşık 10 gün önce ise Vani hayatını kaybedecekti.

Vani yayınladığı video, yazı ve diğer içeriklerde halkı Hint işgaline karşı direnişe çağırıyor, Hindistan'ın Keşmir'de İsrail benzeri politikalar yürüttüğünü söylüyordu. Bu süreçte popülaritesi ve halkın gözündeki konumu günden güne yükseldi.

Hindistan güçlerinin aktif bir şekilde aradığı Vani, nihayetinde 2016 yılının 8 Temmuz günü yakalanacaktı.

Vani'nin konumunu tespit eden Hint güçleri, Keşmir'in Kokernag bölgesindeki Bumdora köyüne baskın düzenledi. Düzenlenen baskında saatler süren çatışma sonucu, Vani ve beraberindeki iki arkadaşı hayatını kaybedecekti.

Vani'nin ölümü sonrasında Keşmir halkı sokaklara dökülerek Hint yönetimiyle çatışmalara girdi. 200 bine yakın kişi Vani'nin cenazesine katıldı. Aylarca süren çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Burhan Vani halen Keşmir direnişinin sembol isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Mepa News